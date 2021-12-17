قيس سعيد يهنئ التونسيين

توجه الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة بالتهاني إلى التونسيين بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة.

وأكد سعيد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن المسار لابد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يتوجه بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى 11 للثورة ويؤكد على أن المسار لا بدّ أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية. #TnPRpic.twitter.com/COf2Wqg6M6 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) December 17, 2021

وأضاف أن "السنوات التي مضت كانت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء".

وقال: "لا يمكن بهذه المناسبة إلا أن يستحضر ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة، كما لا بد أن نستحضر، أيضا، آلام الجرحى الذين مازالت جروح بعضهم تنزف إلى حد اليوم".

وتابع: "أرواح الشهداء وآلام الجرحى ومطالب الشعب التونسي يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلا من بعد جيل لأننا باقون على العهد ولن نتراجع في ما عاهدنا الله والشعب عليه".

المصدر: وسائل إعلا تونسية