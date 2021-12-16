سوريا.. مقتل شخص بانفجار لغم في ريف حماة

لقي شخص مصرعه جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في محيط قرية الزارة بريف حماة الجنوبي وسط سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" أن مواطنا كان يحرث أرضا زراعية حين انفجر اللغم ما أدى إلى مقتله متأثرا بجروحه.

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يذكر أن شخصا قتل وجرح اثنان في الثالث من الشهر الجاري جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في محيط وادي العذيب بالقرب من سد السيب بريف حماة الشرقي.

وفي اليوم التالي أصيب مدنيان بجروح في مدينة مورك بالريف الشمالي للمحافظة في حادثة مماثلة.

المصدر: "سانا"