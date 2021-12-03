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سوريا.. مقتل مواطن وإصابة آخرين بانفجار لغم في ريف حماة

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل مواطن وإصابة آخرين بانفجار لغم في ريف حماة
Reuters
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لقي مواطن مصرعه وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في منطقة وادي العزيب بالريف الشمالي لمدينة سلمية التابعة لمحافظة حماة في سوريا.

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وكشف مصدر طبي في مشفى "الشهيد اللواء قيس أحمد حبيب" الوطني في سلمية لـ"الوطن أون لاين" أن جراح المصابين خطرة، وقد أجريت لهما الإسعافات الطبية اللازمة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأحياء وبجانب الطرقات وفي الحدائق في بعض المناطق السورية لإلحاق أكبر ضرر بالأهالي وترهيبهم لمنعهم من العودة إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهاب.

المصدر: "الوطن أون لاين"

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