غوتيريش في "زيارة تضامنية" إلى لبنان.. دقيقة صمت في المرفأ وجولة في الجنوب

أعلن مكتب الأمم المتحدة في بيروت أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيصل إلى لبنان يوم الأحد القادم.

وقال المكتب إن الزيارة ستكون ذات طابع تضامني في هذه المرحلة "الحرجة التي يمر بها لبنان"، وأضاف البيان أن غوتيريش سيعيد خلال الزيارة "التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمتهاـ البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي ـ للبنان وشعبه". حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت الوكالة أن غوتيريش سيلتقي مسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وقالت الوكالة إن غوتيريش سيقف دقيقة صمت في مرفأ بيروت، "تكريما لأرواح ضحايا انفجار المرفأ"، كما يقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضررين من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد.

كذلك من المقرر أن يزور غوتيريش جنوب لبنان ليلتقي قوات اليونيفيل، ويجول على الخط الأزرق، وذلك قبل أن يغادر البلاد في 22 من الشهر الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام