بغداد.. محتجون على حفل محمد رمضان يقيمون الصلاة بالقرب من مكان الحفل - صور

أفاد مراسل RT في العراق اليوم الخميس بأن محتجين على حفل الفنان المصري محمد رمضان في بغداد، أقاموا الصلاة بالقرب من مكان الحفل.

وذكر مراسلنا أن المئات من الأشخاص الذين احتجوا على حفل رمضان أدوا الصلاة على أبواب المسرح الذي غنى فيه شرقي العاصمة بغداد الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المحتجين قطعوا الطريق المودي إلى مدينة (سندباد لاند) التي أقيم فيها الحفل وطالبوا بمنع هكذا حفلات لأنها "تخالف الأعراف والتقاليد العراقية".

وقبل أيام هاجم جعفر الإبراهيمي رجل الدين الشيعي المعروف في العراق الفنان رمضان بسبب حفله الأخير في بغداد الأسبوع الماضي.

يذكر أن الحفل الذي أقامه محمد رمضان في بغداد أثار جدلا واسعا، وطالبت بعض الأطراف بمنعه ومحاسبة مستضيفيه.

المصدر: RT