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العراق يطلب العلم بمساعدة الصين

أخبار العالم العربي

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أبرم العراق اليوم الخميس 15 عقدا مع الصين لبناء ألف مدرسة في مختلف أنحاء أراضيه.

وجاء توقيع هذه العقود في بغداد ضمن اتفاقية إطار التعاون بين حكومتي الدولتين، بحضور ورعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان صدر عن مكتبه الإعلامي.

ومثل الجانب العراقي في مراسم التوقيع، المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس، كرار محمد، فيما تمثل الجانب الصيني بنائب رئيس شركة "باور تشاينا"، لي دزي، والمدير الإقليمي لشركة "سينو تيك"، كو جون.

المصدر: RT

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