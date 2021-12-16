الإمارات تسجل صفر وفيات و200 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل صفر وفيات و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنها أجرت 337670 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و119 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

هذا ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بكورونا في الإمارات منذ بدء الوباء 2151، أما إجمالي حالات الإصابة فيبلغ 743152.

المصدر: "وام" + "وورلد ميتر"