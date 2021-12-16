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وزير الداخلية اللبناني: تكثيف الحواجز الأمنية والتشدد بتطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا

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وزير الداخلية اللبناني: تكثيف الحواجز الأمنية والتشدد بتطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا
Reuters
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أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أنه سيتم تكثيف الحواجز الأمنية لمنع أعمال السرقات، والتشدد بتطبيق الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار كورونا.

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وأشار مولوي إثر انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي، إلى أنه "تقرر تكثيف الحواجز واتخاذ الاجراءات بتعاون كافة الاجهزة الامنية لمنع أعمال السرقات والنشل المتكررة ليلا ونهارا التي تقلق المواطنين وتزيد مشكلة خطيرة على كل المشاكل التي يعاني منها المواطنين".

وقال: "شددنا على أن الوضع الصحي مقلق، واتفقنا على التشدد بتطبيق الاجراءات المتعلقة بالحد من انتشار كورونا، ونحن لن نتساهل في هذا الموضوع".

وعلق مولوي على قرار ترحيل وفد جمعية الوفاق البحرانية، قائلا: "في الملف السياسي نحن نأخذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة التي تصب في مصلحة الدولة اللبنانية".

المصدر: صوت المدى

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