لبنان.. وزير الداخلية يوجه بجمع المعلومات عن المشاركين بمؤتمر استنكرته البحرين

وجه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بجمع المعلومات حول المشاركين في المؤتمر الذي استنكرته البحرين، "تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال مولوي في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" إن وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية التابعة لها باشرت التحقيق بشكل فوري حول خلفيات انعقاد مؤتمر صحافي في بيروت والذي ذكرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أنه ضم عناصر معادية بهدف الإساءة إليها".

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وأضاف: "طلبت جمع المعلومات عن المشاركين في المؤتمر تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يظهر تقصده الإساءة من قلب العاصمة بيروت الى أي دولة صديقة وشقيقة".

وتابع: "أكرر موقفي الرافض بأن يكون لبنان منصة لتصدير الأذى لإخوانه العرب مهما كان نوعه، وأدين أي تطاول على البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأذكر بضرورة إيلاء العلاقات الوطيدة مع الدول العربية أولوية قصوى والوقوف صفا واحدا مع الأشقاء العرب وعدم التدخل إطلاقا بشؤون دول الخليج الداخلية".

باشرت وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية التابعة لها التحقيق بشكل فوري حول خلفيات انعقاد مؤتمر صحافي في بيروت والذي ذكرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين انه ضم عناصر معادية بهدف الإساءة إليها. — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) December 12, 2021

المصدر: RT