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البحرين تقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية

أخبار العالم العربي

البحرين تقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية
العلمان البحريني واللبناني
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أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة لبنان مؤتمرا صحفيا، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وإدعاءات مسيئة ضد البحرين.

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وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة التي وصفتها بأنها "غير مقبولة إطلاقا"، والتي تعد "انتهاكا صارخا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن "استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني".

ودعت البحرين الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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