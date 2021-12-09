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وزير الخارجية السعودي: لا توجد أزمة بيننا وبين لبنان

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وزير الخارجية السعودي: لا توجد أزمة بيننا وبين لبنان
Reuters UESLEI MARCELINO
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.
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اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن التوتر الحالي في العلاقات بين المملكة ولبنان لا يمثل أزمة.

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وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، تعليقا على التوتر الدبلوماسي بين البلدين: "لا توجد أزمة بيننا وبين لبنان".

وأضاف بن فرحان أن "الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني"، مشددا: "المهم أن نرى إصلاحات حقيقية".

وأعلنت الحكومة السعودية، يوم 29 أكتوبر، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

وقالت السعودية مرارا في وقت لاحق إن مصدر التوتر مع لبنان يتمثل في "هيمنة حزب الله" في الساحة السياسية اللبنانية. 

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات

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