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"الجديد": لا صحة للأنباء عن تعيين السعودية قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان

أخبار العالم العربي

Reuters HUSEYIN ALDEMIR
علم السعودية
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نفت قناة "الجديد" اللبنانية صحة الأنباء عن تعيين السعودية قائما جديدا بالأعمال في لبنان.

وأوضحت القناة أن من تم تعيينه هو موظف عادي بديل عن مسؤول الشؤون القنصلية سلطان السبيعي.

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وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت عن مصدر رسمي لبناني قوله إن "السعودية عينت قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان، وذلك بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي تسببت في استقالة الأخير مؤخرا".

وأضافت أن "القائم بالأعمال الجديد هو راجح العتيبي، وسيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة".

المصدر: "الجديد" + "سبوتنيك" 

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