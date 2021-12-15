السعودية تقدم ملف استضافتها معرض إكسبو الدولي 2030

قدمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، ملف استضافة المملكة العربية السعودية معرض إكسبو الدولي 2030.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن المملكة شاركت في الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، الذي عُقد أمس في العاصمة الفرنسية باريس، لبدء عملية تقديم العروض التي ستجري على خمس مراحل وستنتهي بالتصويت في نهاية عام 2023.

ونقلت عن الرئيس التنفيذي للهيئة فهد بن عبد المحسن الرشيد، الذي تحدث عن ملف ترشّح الرياض لاستضافة ذلك المحفل الدولي، قائلا: "سيتزامن معرض إكسبو الدولي 2030 مع عام تتويج رؤية 2030، وسيكون فرصة استثنائية لعرض إنجازات الرؤية وتبادل الدروس القيّمة من هذا التحول غير المسبوق، وقد تطبق بعض هذه الدروس على نطاق أوسع للإسهام في توفير حلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم".

وأشار إلى أن هناك 5 دول تتنافس على الاستضافة هي: السعودية، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية