أردوغان يبحث مع وفد من مجلس النواب الليبي وقف التدخلات الخارجية في ليبيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، والوفد المرافق له، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

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وقالت الوكالة إن اللقاء كان مغلقا واستغرق ساعة واحدة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

من جهته أورد مجلس النواب الليبي في بيان أن الطرفين ناقشا "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي".

وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا "الأزمة الليبية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وقبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية، دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني السابقة (المعترف بها دوليا) في الغرب في مواجهة "الجيش الوطني الليبي" تحت قيادة المشير خليفة حفتر، المدعوم من البرلمان برئاسة عقيلة صالح، في الشرق.

وكان مجلس النواب قد صوت لصالح إبطال اتفاق أمني وبحري وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني.

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وكلف صالح نائبه النويري برئاسة البرلمان مؤقتا كي يتسنى له خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر الجاري.

ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمرا ملحا لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتقول أنقرة إن وجود قواتها في ليبيا أمر ضروري لتدريب القوات الليبية على مواجهة التهديدات المحتملة ضد الأمن والاستقرار.

المصدر: "الأناضول" + "سبوتنيك"