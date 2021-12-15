لبنان يعلن ترحيل أعضاء "جمعية الوفاق" البحرينية الأجانب من أراضيه

أصدر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، توجيها بترحيل أعضاء "جمعية الوفاق" البحرينية غير اللبنانيين إلى الخارج في أعقاب مؤتمر صحفي للمنظمة في بيروت "أساء إلى البحرين".

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ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه وجه إلى المديرية العامة للأمن العام بـ"اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظرا لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية".

ويأتي ذلك بعد أن قال مولوي، الأربعاء، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية البحريني، الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة، مصرحا: "تداولنا بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية".

وأضاف: "عرضت الخطوات التي قامت وتقوم بها الوزارة عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة".

وسبق أن أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن "بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرا صحفيا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".

وأعلنت أنه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقا، والتي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + وكالات