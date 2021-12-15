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المغرب يسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

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المغرب يسجل أول إصابة بمتحور
Reuters
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سجل المغرب أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، لدى سيدة مقيمة بمدينة الدار البيضاء.

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وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، أن المصابة في وضعية صحية مستقرة، ولا تدعو للقلق وتخضع للرعاية الصحية في المستشفى.

وقبل أسابيع قررت المملكة إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، وذلك خوفا من تسلل المتحور الجديد إلى البلاد.

كما تعرف المملكة منذ أشهر وضعا وبائيا مستقرا، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، يتسم بتراجع عدد الإصابات اليومية وانحسار دائرة الحالات النشطة.

المصدر: وزارة الصحة المغربية

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