تونس بلا محروقات 3 أيام

أكد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص في اتحاد عمال تونس، رشاد النموشي، دخول سواق نقل المحروقات في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام بداية من منتصف ليلة الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

وقال النموشي إن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بإدراج سائقي شاحنات نقل المحروقات، ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض محطات التزويد بالوقود، أعلمت زبائنها بالاضراب بغية التزود بالوقود ووتجنبا لأي اضطراب قد يحدث.

المصدر: موزاييك