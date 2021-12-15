سرقة غريبة من نوعها في لبنان (فيديو)

أفاد موقع "لبنان 24" بأن مجهولا قام بسرقة الحاجز الحديدي (درابزين) الكورنيش البحري في مدينة الميناء بطرابلس وفر إلى جهة مجهولة.

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ونشر "لبنان 24" مقطع فيديو يوثق الكورنيش البحري بدون الحاجز الحديدي، إذ أن السرقات وعمليات السطو ازدادت في لبنان خلال الفترة الأخيرة، وسط أكبر أزمة اقتصاديو تواجهها البلاد.

المصدر: "لبنان 24"