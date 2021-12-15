سرقة غريبة من نوعها في لبنان (فيديو)
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أفاد موقع "لبنان 24" بأن مجهولا قام بسرقة الحاجز الحديدي (درابزين) الكورنيش البحري في مدينة الميناء بطرابلس وفر إلى جهة مجهولة.
ونشر "لبنان 24" مقطع فيديو يوثق الكورنيش البحري بدون الحاجز الحديدي، إذ أن السرقات وعمليات السطو ازدادت في لبنان خلال الفترة الأخيرة، وسط أكبر أزمة اقتصاديو تواجهها البلاد.
سرقة "درابزين" الكورنيش البحري في مدينة الميناء#لبنان#Lebanon24pic.twitter.com/ShxYRpc0vH— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 15, 2021
المصدر: "لبنان 24"
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