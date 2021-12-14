لبنان.. هجوم مسلح على مصرف وإصابة أحد الموظفين

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عناصر مسلحة هجمت، اليوم، بالأسلحة الرشاشة على أحد المصارف في منطقة الزلقا في العاصمة بيروت، ما أدى إلى إصابة أحد الموظفين خلال عملية إطلاق النار.

وأفاد موقع "لبنان 24" عن تعرض "بنك بيبلوس" فرع الزلقا، لعملية سطو مسلحة من قبل عدد من العناصر، حيث جرى اطلاق النار وتهديد الموظفين.

كما أشارت المعلومات الى إصابة أحد موظفي المصرف المذكور بطلق ناري في رجله.

من جهتها، كشفت معلومات لموقع "vdlnews" أن نائب مدير المصرف، جورج مطر، أصيب إثر اطلاق نار تعرض له الفرع خلال محاولة السطو.

وذكر الموقع أنه خلال انتهاء دوام العمل والبدء بإقفال فرع بنك بيبلوس في الزلقا، هجم مسلحان بالأسلحة الرشاشة على المكان لمحاولة السطو عليه، فما كان من جورج مطر إلا أن وقف بوجههما لمحاولة منعهما، ما ادى الى اصابته في رجله، ونقل على الاثر الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت المعلومات ان محاولة السطو باءت بالفشل وتمكن المسلحان من الهرب، وهما ملاحقان حاليا من قبل شعبة المعلومات، كما حضرت القوى الأمنية والجيش الى المكان.

المصدر: lebnanon 24+ vdl news