وزير لبناني ينتقد الحرب اليمنية ويدعو لإنهائها

علق وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، على الحرب اليمينة، مطالبا بضرورة إنهاء النزاع اليمني لما تسبب به حسب قوله "من مئات الآلاف من القتلى والمشردين والجياع".

وأكد الحاج حسن عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" أن " الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم، فلا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات آلاف القتلى والمشردين والجياع ويبحثون عن أمل ولا يجدونه ويقول بأن الحرب يجب أن تستمر، وبغض النظر عن السبب والمسبب، ولينتصر من يشاء، لكن على الحرب أن تنتهي".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام