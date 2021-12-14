وزير لبناني ينتقد الحرب اليمنية ويدعو لإنهائها
علق وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، على الحرب اليمينة، مطالبا بضرورة إنهاء النزاع اليمني لما تسبب به حسب قوله "من مئات الآلاف من القتلى والمشردين والجياع".
وأكد الحاج حسن عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" أن " الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم، فلا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات آلاف القتلى والمشردين والجياع ويبحثون عن أمل ولا يجدونه ويقول بأن الحرب يجب أن تستمر، وبغض النظر عن السبب والمسبب، ولينتصر من يشاء، لكن على الحرب أن تنتهي".
الحاج حسن: الحرب اليمنية يجب ان تنتهي..#وزير_الزراعة#عباس_الحاج_حسن— Lebanese Ministry of Agriculture (@MoaLebanon) December 14, 2021
صفحة وزارة الزراعة على فيسبوك:https://t.co/6EFz1DcahMpic.twitter.com/35YHFPEqje
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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