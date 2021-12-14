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السيسي يعين قائدا جديدا للقوات البحرية ويصدر قرارا بشأن القائد السابق

أخبار العالم العربي

السيسي يعين قائدا جديدا للقوات البحرية ويصدر قرارا بشأن القائد السابق
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائداً للقوات البحرية خلقا للفريق أحمد خالد حسن.

وأصدر السيسي قرارا بعد ذلك بتعيين قائد القوات البحرية السابق الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا علي التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.

المصدر: RT

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