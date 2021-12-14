مصر.. تطورات غير متوقعة في قضية مقتل 4 طلاب على يد نجل رجل أعمال بعد حبس محاميه

اتهم مالك المنزل الذى سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به حادث التصادم الذي أدى إلى مصرع 4 طلاب في مصر، محاميين إثنين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات لاتلافه.

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ويجري رجال المباحث في مصر تحريات مكثفة، بعدما ادعى المحاميان أنهما تابعان لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الحادث، للتأكد من هوية الشخصين.

وفوجئ مالك المنزل بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، ويجري الآن التحقيق معهما فى الاتهام المنسوب إليهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.

وكان قد أمر النائب العام المصري، حماده الصاوي، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما اتهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة طلاب، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا، وتحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها، وأخرى مسكرة.

المصدر: اليوم السابع