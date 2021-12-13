مصر.. الكشف عن العقوبة المتوقعة لنجل رجل أعمال تسبب في جريمة بشعة

قال المحامي المصري أشرف ناجي، إن العقوبة المتوقعة على كريم الهواري المتهم يالتسبب في وفاة 4 طلاب بحادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة، قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

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وأوضح ناجي أن المادة 238 نصّت على من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكّل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتهمة المخدرات بالنسبة للتعاطي ستكون عقوبتها 3 سنوات، لاقترانها بجرائم أخرى.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في حادث الشيخ زايد، عن أن المتهم كريم الهواري، قائد السيارة المتسبب في وفاة الضحايا الـ4، كان متعاطيا موادا مخدرة وقت وقوع حادث الشيخ زايد.

وبيّنت التحقيقات، أن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أثبت أن العينات المأخوذة من المتهم كريم الهواري، أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وهو ما واجهته به النيابة العامة خلال التحقيقات، التي جرت معه، والتي انتهت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: الوطن