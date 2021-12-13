وزير الخارجية التركي يزور الإمارات

ذكرت أنقرة أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، سيزور هذا الأسبوع الإمارات العربية المتحدة بينما كثفت الدولتان جهودهما الدبلوماسية لتحسين العلاقات المتوترة.

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وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن تشاووش أوغلو سيزور الإمارات في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر بدعوة من نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان.

وذكر البيان: "ستتم أثناء اللقاءات التي سيجري عقدها مع السلطات الإماراتية خلال الزيارة، مناقشة الأبعاد المختلفة لعلاقاتنا الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".

وأضافت الوزارة انه من المتوقع أن يلتقي تشاووش أوغلو مع رجال أعمال أتراك في دبي ويزور الجناح التركي في معرض دبي إكسبو 2000.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها دعم تركيا لقطر وملفات ليبيا وسوريا واليمن والاتهامات المتبادلة بالتجسس وإبرام السلطات الإماراتية اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

ولاحقا تراجعت حدة التوتر السياسي بشكل ملموس حيث أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم 24 نوفمبر، محادثات في أنقرة ناقشا فيها سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك والقضايا الإقليمية ووقع الطرفان على حزمة من اتفاقات التعاون في مجالات مختلفة.

وذكر أردوغان لاحقا أن الجانب الإماراتي قدم خطة استثمارية بمبلغ 10 مليارات دولار، كما وقع الطرفان اتفاقات وصفقات عدة.

وكشف أردوغان أنه يخطط لزيارة الإمارات في فبراير المقبل على رأس وفد كبير، معلنا: "نخطط لاتخاذ عدد من القرارات المهمة".

المصدر: RT