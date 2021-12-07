وفد حكومي إماراتي يزور أنقرة لبحث التعاون في الصناعات الدفاعية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن وفدا حكوميا إماراتيا يزور أنقرة لبحث التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الصناعات الدفاعية التركية قوله إن "وفدا حكوميا إماراتيا بدأ أمس الإثنين زيارة إلى أنقرة، لبحث التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية"، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

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وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل أنقرة نهاية الشهر الماضي بعد قطيعة دامت 10 سنوات.

وأبرمت تركيا والإمارات، اتفاقيات عدة في مجالات الاستثمار بحضور محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلن أردوغان أنه سيزور الإمارات في فبراير المقبل على رأس وفد رفيع المستوى.

وتشير تقارير إعلامية، إلى أن الإمارات تجري مباحثات مع الحكومة التركية لشراء حصة في شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية التركية.

المصدر: "سبوتنيك"