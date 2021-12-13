الجزائر.. تحقيقات تكشف عن تهديد كبير لصحة المواطنين بسبب مادة الملح

كشفت "جمعية حماية المستهلك وبيئته" في الجزائر عما وصفته بـ"الحقائق الكارثية" بشأن الملح الذي يستهلكه الجزائريون، مؤكدة أن كل علامات هذه المادة في الأسواق "غير مطابقة للمعايير".

وقالت الجمعية إن تحقيقا شمل 20 علامة تجارية للملح، محلية ومستوردة، كشف أنها "غير مطابقة للمعايير، ما يجعل صحة المستهلكين بالجزائر في خطر".

وأضافت أن "إحدى كبرى العلامات المستوردة لملح المائدة المسوقة عندنا وجد فيها 0 ميليغرام من اليود، في حين أن نسبة اليود في القانون لا يجب أن تكون أقل من 55 ميليغرام لكل كيلوغرام".

ولفتت الجمعية إلى أن تحقيقها في مادة الملح جاء "بعد ملاحظتنا ارتفاعا في نسبة الإصابة بأمراض الغدة الدرقية وأمراض أخرى مستعصية كالإجهاض، وكذا ظاهرة نقص التركيز والتحصيل العلمي عند الأطفال المتمدرسين".

وأشارت الجمعية إلى أنها أخطرت وزارتي التجارة والصحة بهذا الموضوع، مضيفة "نحن في تواصل مستمر من أجل التدخل واتخاذ كل التدابير اللازمة".

المصدر: RT