وزير الطاقة السعودي: تقليص الاستثمار في الطاقة قد يثير أزمة إمدادات

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تقليص الاستثمار في الطاقة قد يثير أزمة إمدادات، معلنا أن المملكة تخطط لاستثمار 380 مليار ريال في مشايع للطاقة المتجددة.

وفي كلمة له خلال جلسات ملتقى ميزانية 2022، قال الوزير إن المملكة تخطط لاستثمار 380 مليار ريال (101 مليار دولار) في مشايع للطاقة المتجددة واستثمار 142 مليار ريال في توزيع الطاقة حتى عام 2030.

هذا وشدد على أن "المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية"، مضيفا: "السؤال هو ما هو القادم في عام 2022؟ ستجدون الدولة الأهم في عملية زيادة الطاقة الإنتاجية هي المملكة وربما الإمارات ويمكن الكويت".

وأشار إلى أن "الناس لا تدرك أن في 64% مما ينفق هو للمحافظة على الطاقة الإنتاجية كما هي وليس زيادتها"، مبينا أنه "كلما انخفض الرقم عن المستهدف سيكون هناك نقص في الإمدادات القائمة التي ينتجها العالم، وإذا لم نصل إلى هذه الأرقام يعني انخفاض مهول في الطاقة النتاجية".

المصدر: صحيفة "الرياض"