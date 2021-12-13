الرئيس عون يعزي بايدن بضحايا إعصار كنتاكي

أبرق الرئيس اللبناني، ميشال عون إلى نظيره الأمريكي جو بايدن معزيا بضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي الأمريكية.

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وبحسب تغريدة للرئاسة اللبنانية في موقع "تويتر"، فقد أبرق الرئيس عون إلى بايدن معزيا بضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي، سائلا لهم الرحمة وللجرحى المصابين الشفاء العاجل.

الرئيس عون أبرق الى الرئيس الاميركي جو بايدن معزياً بضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي الأميركية، سائلاً لهم الرحمة وللجرحى المصابين الشفاء العاجل. وأعرب رئيس الجمهورية عن امله في العثور على مزيد من الناجين، والنجاح في تخطي البلاد هذه الكارثة المأساوية وتداعياتها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 13, 2021

وأعرب الرئيس عون عن أمله في العثور على مزيد من الناجين، والنجاح في تخطي البلاد هذه الكارثة المأساوية وتداعياتها.

المصدر: RT