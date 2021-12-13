سوريا.. إخلاء سبيل 20 موقوفا في درعا ضمن إطار اتفاق التسوية

ذكرت وكالة "سانا" السورية أنه تم اليوم الإفراج عن 20 موقوفا في محافظة درعا، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

وأفرجت الجهات المختصة بدرعا في الرابع من الشهر الجاري عن 21 موقوفا، في إطار عملية التسوية التي تمت وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة، وذلك في صالة المجمع الحكومي بمدينة درعا.

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وشهدت محافظة درعا خلال الشهرين الماضيين عمليات تسوية شملت حي درعا البلد ومعظم قرى وبلدات ومدن ريف المحافظة، بالتوازي مع عمليات تمشيط نفذتها وحدات الجيش العربي السوري لعودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة إلى عملها في جميع أرجاء المحافظة.

المصدر: سانا