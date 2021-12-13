سوريا تسمح لجميع اللبنانيين بدخول أراضيها شرط التقيد بالإجراءات الصحية

أعلنت السلطات السورية عن السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق إجراءات صحية معينة.

وقالت وزارة الداخلية السورية في تعميم أصدرته إنه "اعتبارا من 13-12-2021 يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة وتشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولا أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

المصدر: "سانا"