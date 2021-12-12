مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة تصل إلى طرابلس لقيادة الجهود لإنجاح الانتخابات الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز، إلى طرابلس اليوم الأحد.

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وأشارت البعثة إلى أن وليامز ستعمل على قيادة الجهود الساعية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي-الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.

وأشادت البعثة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي حققت تقدما كبيرا في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية، رغم العديد من التحديات وضيق الوقت، مؤكدةً على دعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد.

ناصر حاتم

المصدر: RT