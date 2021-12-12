الخطوط الجوية اليمنية تغير مسار رحلاتها اضطراريا ومطار عدن يوضح

أوضح مصدر في الإدارة العامة لمطار عدن الدولي أسباب تأخر وصول رحلات هذه الليلة إلى المطار، قادمة من بومباي وعمان والقاهرة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر قوله إن منظومة إضاءة مدرجات المطار تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة، ما تسبب في انعدام الرؤية الليلية أمام الطائرات.

وأكد المصدر أن الفرق الهندسية والفنية تعمل جاهدة من أجل إصلاح الخلل وإعادة الأمور إلى وضعها السابق للتمكن من تشغيل الرحلات الليلية من وإلى المطار.

وعبر المصدر عن اعتذاره الشديد للمسافرين، متمنيا منهم تفهم الموقف الخارج عن إرادة مسؤولي المطار.

المصدر: "سبوتنيك"