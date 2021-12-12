مصر.. تطورات جديدة في قضية "سيدة الشرفة" الأوكرانية

تقدم المحامي المصري هاني سامح ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي، ضد مصور فيديو السيدة الأوكرانية التي ظهرت عارية في الشرفة، والذي تسبب بأزمة بمنطقة التجمع الأول بمصر.

وأضاف سامح خلال مداخلة هاتفية، أن "تصوير السائحة بهذا الشكل يمثل إساءة لمصر الحداثة والحضارة"، مشيرا إلى أن "مصور الفيديو صدر صورة بأن مصر دولة رجعية".

وتابع: "مصر منارة للحداثة والدولة بح صوتها في تطوير التعليم والمناهج وتنقية الفكر والتنوير، ومع هذا التطوير شخص يقوم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص ويصور ويتلصص على الناس ويكبر الصورة بشكل غريب".

وقال: "في القضية دي عندنا جريمتين، الأولى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في أماكن خاصة ودي عقوبتها الحبس 3 سنوات، والجريمة الثانية الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة إلكترونيا ودي عقوبتها الحبس 3 سنوات، وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد المصور لأن المحاماة مهنة تدافع عن الحقوق والحريات للمواطنين، وكمحامي لي صفة في الدفاع عن الحريات العامة".

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وأثارت قصة المعروفة إعلاميا في مصر باسم "سيدة الشرفة" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر مقطع فيديو يوثق الواقعة.

المصدر: "القاهرة 24"