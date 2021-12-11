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وسائل إعلام: إسرائيل تعتزم إنشاء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل

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وسائل إعلام: إسرائيل تعتزم إنشاء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل
Reuters AMMAR AWAD
الحدود الإسرائيلية السورية من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل
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أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم إنشاء مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السوري المحتل، لزيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة حتى العام 2025.

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وأوضحت أن الحكومة قررت إقامة لجنة خاصة واسعة الصلاحيات، بهذا الشأن من أجل تدشين مستوطنتين جديدتين بهدف تحفيز وتشجيع نمو ديمغرافي ثابت في الجولان، مشيرة إلى أن هذا المخطط يشمل بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل.

وتابعت أن تل أبيب لم تكتف بذلك، بل تعتزم تدشين مشاريع زراعية وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، حيث تهدف بهذا المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان السوري المحتل، فضلا عن "ترسيخ الوجود اليهودي فيها".

المصدر: "هآرتس" 

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