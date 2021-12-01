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الجمعية العامة للأمم المتحدة: قرار إسرائيل بشأن الجولان السوري "لاغ وباطل ولا أثر قانونيا له"

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الجمعية العامة للأمم المتحدة: قرار إسرائيل بشأن الجولان السوري
Reuters
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جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يؤكد أن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل "لاغ وباطل ولا أثر قانونيا له " وطالبت بإلغائه.

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وفي قرار اعتمدته اليوم، طالبت الجمعية العامة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وخلال جلسة للجمعية قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن "الموقف المحق للجمعية العامة والمنسجم مع مبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة الدولية أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 برفضه قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولان السوري المحتل واعتباره باطلا ولاغيا وليس له أي أثر قانوني".

وأضاف صباغ أن "سوريا تؤكد تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل وهذا الحق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم"

وطالب صباغ الأمم المتحدة باتخاذ "إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وغيره من الأراضي العربية المحتلة".

 

المصدر: "سانا"

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