اليمن.. 6 وفيات و7 إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن يوم السبت، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بكوفيد-19، و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت وفيات اليوم بواقع ثلاث حالات في محافظة عدن، وحالة في محافظة حضرموت وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، و2 في تعز.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة ومقرها عدن أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بجنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 10063 إصابة، تعافى منها 6940 ولا تزال هناك 1155 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1968.

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

المصدر: RT