الأردن يتوقع اكتشاف حالات جديدة من "أوميكرون" في المملكة

قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن بسام حجاوي، إنه ليست هناك دولة محصنة من دخول المتحور"أوميكرون" إليها، مضيفا أنه قد يتم اكتشاف حالات جديدة من "أوميكرون" في المملكة.

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وأشار حجاوي إلى أن وزارة الصحة تقوم بالتقصي الوبائي للمخالطين وإجراء فحوصات مخبرية دقيقة لاكتشاف مصدر العدوى حتى يتم التعامل معها.

وقال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في تصريحات سابقة، إن متحور "دلتا" يخيف في الأردن أكثر من متحور "أوميكرون".

وسجل الأردن ليلة الجمعة إصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" تعود لشخصين أردنين احدهما قادم من جنوب إفريقيا، والثاني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرا، وهما تحت الحجر المؤسسي.

المصدر: خبرني