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إصابات كورونا تتخطى عتبة المليون في الأردن

أخبار العالم العربي

إصابات كورونا تتخطى عتبة المليون في الأردن
Reuters
الأردن - أرشيف
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تخطى الأردن اليوم الجمعة حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن بيانات وزارة الصحة الأردنية.

وقالت الصحة الأردنية إنها أحصت اليوم الجمعة، 38 وفاة و4936 إصابة جديدة بكورونا، فيما بلغت نسبة إيجابية الفحوص 10.15%.

وبعدد الإصابات الجمعة، تخطى الأردن عتبة مليون إصابة بكورونا، ليسجل مليون و3 آلاف و428 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

المصدر: "عمون"

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