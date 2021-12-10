السيسي: مصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، حرص بلاده على إعلاء وصون حقوق المواطنين، تزامنا مع احتفال دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال السيسي في بيان إن "المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياه كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل... وهو ما تحرص مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين، الأمر الذي انعكس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سعدت بإطلاقها ومتابعة تفعيلها".

وأضاف السيسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تعتبر مسارا عمليا لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، تلبية لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعما لجهود الدولة التي تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات".

المصدر: RT