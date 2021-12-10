لبنان.. انفجار بمستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين

أفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان.

وأوضح مراسل RT أن حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

عاجل| مصادر صحفية: انفجار بمخزن سلاح في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. pic.twitter.com/5mOXfCIiXR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2021

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش يطوق المنطقة ويمنع الدخول إلى المخيم أو الخروج منه، فيما لم تعرف أسباب الحريق.

المصدر: RT