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لبنان.. انفجار بمستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي

لبنان.. انفجار بمستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

لبنان.. انفجار بمستودع أسلحة تابع لحركة
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انفجار مستودع أسلحة جنوب لبنان
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أفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان.

وأوضح مراسل RT أن حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش يطوق المنطقة ويمنع الدخول إلى المخيم أو الخروج منه، فيما لم تعرف أسباب الحريق.

المصدر: RT

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