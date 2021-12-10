مصر.. القبض على مسؤول في قضية فساد
Globallookpress
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تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من القبض على القائم بأعمال رئيس حي بمحافظة القاهرة، بتهمة الاشتراك مع آخرين في بيع كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز بالحي لصالحهم.
وكشفت التحريات الأولية قيام مدير الإشغالات والإعلانات بأحد الأحياء بالقاهرة بالاستيلاء على كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز الإشغالات بالحي والمتحصلة من إزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والمكلف ببيعها من خلال الجهات المختصة والتصرف فيها بالبيع لصالحه.
المصدر: القاهرة 24
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