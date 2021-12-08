مصر.. ضبط مسؤول مكّن مواطنا من الاستيلاء على أرض تملكها الدولة

ضبطت السلطات المصرية مسؤولا في منطقة سوهاج مكّن مواطنا من الاستيلاء على أرض تملكها الدولة تبلغ قيمتها حوالي 8 ملايين جنيه.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت أن مسؤول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج استغل موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، وتواطأ مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، ولم يتخذ الإجراءات القانونية بحقه لتعديه على مساحة 103 أفدنة أرض تملكها الدولة، خارج الزمام دون تقنين أو سند ملكية لتلك المساحة وتقدر قيمتها بمبلغ 7,725 مليون جنيه وبنائه منزلا وسورا على مساحة كبيرة منها، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتابع أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: "صدى البلد"