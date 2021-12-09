"إيرباص" تكشف عن تطورات جديدة في خلافها مع الخطوط القطرية بشأن طائرات "إيه 350"

قالت شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات، اليوم الخميس، إنها ستسعى للحصول على "مشورة قانونية" في خلافها مع الخطوط الجوية القطرية بشأن عيوب الطلاء لطائرات "إيه 350".

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وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن خطوة "إيرباص" من شأنها زيادة المخاطر في معركة شهدت إيقاف الناقلة الخليجية 20 طائرة من ذلك الطراز عن العمل.

وأوضحت إيرباص في بيان أن "النتائج المتعلقة بطلاء السطح" أكدتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وتفيد بأنها لا تؤثر على سلامة طيران أسطول "إيه350".

وقال متحدث باسم الخطوط القطرية إنه لن يعلق قبل مراجعة بيان "إيرباص".

وكان أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ"الخطوط الجوية القطرية"، قال في الشهر المنصرم إنه يجب على شركة "إيرباص" أن تعترف بمشكلة عيوب الطلاء التي تعد "مسألة خطيرة".

وتفتخر الخطوط القطرية بتدقيق استثنائي في التفاصيل بما يساير علامة تجارية متميزة، لكن مديرين تنفيذيين في قطاع الطيران اتهموها باستغلال مثل هذه التفاصيل في الماضي لتأخير تسلم الطائرات التي لم تعد بحاجة إليها، وهو زعم دأبت الشركة على نفيه.

المصدر: "رويترز"