"الخطوط القطرية": عيوب الطلاء في طائرات "إيرباص" مسألة خطيرة

قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ"الخطوط الجوية القطرية"، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على شركة "إيرباص" أن تعترف بمشكلة عيوب الطلاء التي تعد "مسألة خطيرة".

وأشار الباكر في حديثه مع نادي الطيران في لندن إلى أن الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات لا تعرف سبب حدوث تلك المشكلة.

وأضاف: "هم اعترفوا بأنهم يعملون لإيجاد حل، وهو ما يعني أنهم ما زالوا ليس لديهم حلا".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصادر بقطاع الطيران أن الشركة "الخطوط الجوية القطرية" اختلفت مع "إيرباص" حول طلاء الطائرة "إيه 350".

وأوضحت الوكالة أن هذا النزاع المحتدم يهدد لتأخير استئناف تسليم الطائرات الأوروبية إلى شركة الطيران الخليجية.

وتفتخر الخطوط القطرية بتدقيق استثنائي في التفاصيل بما يساير علامة تجارية متميزة، لكن مديرين تنفيذيين في قطاع الطيران اتهموها باستغلال مثل هذه التفاصيل في الماضي لتأخير تسلم الطائرات التي لم تعد بحاجة إليها، وهو زعم دأبت الشركة على نفيه.

المصدر: "رويترز"