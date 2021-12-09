إعلام محلي: نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس
أفادت وسائل إعلام تونسية محلية بنشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان في المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بالعاصمة التونيسية.
وبحسب إذاعة موزاييك، وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، واخراج الأشخاص العالقين.
وحاصر الدخان عددا من الموظفين كانوا متواجدين بمقر الحزب، والذين احتموا بالشرفات في انتظار اجلائهم.
اندلاع حريق ضخم في المقر المركزي لـ #حركة_النهضة في العاصمة #تونس.#السياقpic.twitter.com/uxLYgaJNnN— السياق (@alsyaaq) December 9, 2021
اندلاع حريق في مقر حركة النهضة المركزي بالعاصمة تونس#الشرق#الشرق_للأخبارpic.twitter.com/OTd8DrKs6c— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 9, 2021
حريق في مقر حركة النهضةhttps://t.co/K78SULhoEv#تونس#النهضةpic.twitter.com/AHRgXEVcjk— Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) December 9, 2021
المصدر: موزاييك
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