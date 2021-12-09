إعلام محلي: نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية محلية بنشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان في المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بالعاصمة التونيسية.

وبحسب إذاعة موزاييك، وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، واخراج الأشخاص العالقين.

وحاصر الدخان عددا من الموظفين كانوا متواجدين بمقر الحزب، والذين احتموا بالشرفات في انتظار اجلائهم.

اندلاع حريق في مقر حركة النهضة المركزي بالعاصمة تونس#الشرق#الشرق_للأخبارpic.twitter.com/OTd8DrKs6c — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 9, 2021

المصدر: موزاييك