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إعلام محلي: نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس

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إعلام محلي: نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس
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أفادت وسائل إعلام تونسية محلية بنشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان في المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بالعاصمة التونيسية.

وبحسب إذاعة موزاييك، وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، واخراج الأشخاص العالقين.

وحاصر الدخان عددا من الموظفين كانوا متواجدين بمقر الحزب، والذين احتموا بالشرفات في انتظار اجلائهم. 

المصدر: موزاييك

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