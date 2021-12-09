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مستشار الأمن القومي العراقي يعلن انتهاء مهام التحالف الدولي القتالية في العراق

أخبار العالم العربي

مستشار الأمن القومي العراقي يعلن انتهاء مهام التحالف الدولي القتالية في العراق
RT
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أعلن قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات للتحالف الدولي في العراق بشكل رسمي.

وقال الأعرجي في بيان صحفي: "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي".

وأضاف: "نعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".

مستشار الأمن القومي العراقي يعلن انتهاء مهام التحالف الدولي القتالية في العراق
RT

وأشار الأعرجي إلى أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

وقبل أيام كشفت RT عن الاجتماع الأخير بين بغداد وواشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من البلاد.

ويتزامن عقد هذا الاجتماع مع التهديدات التي تطلقها فصائل شيعية مسلحة بضرب القوات الأمريكية بعد الساعة 12 ليلا من يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي، في حال لم تسحب واشنطن قواتها القتالية.

مستشار الأمن القومي العراقي يعلن انتهاء مهام التحالف الدولي القتالية في العراق
RT
مستشار الأمن القومي العراقي يعلن انتهاء مهام التحالف الدولي القتالية في العراق
RT

المصدر: RT

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