تزامنا مع تهديدات الفصائل الشيعية.. RT تكشف عن آخر اجتماع بين بغداد وواشنطن لسحب القوات القتالية

كشفت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، عن آخر اجتماع سيعقد بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين لبحث سحب القوات القتالية من العراق.

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وقالت المصادر لـRT، إن "اجتماعا سيعقد في التاسع من الشهر الحالي بين قيادة العمليات المشتركة في العراق، والقوات الأمريكية لبحث انسحاب القوات القتالية من البلاد".

وأضافت، أن "هذا الاجتماع يعد الأخير بين الجانبين قبل الانسحاب المقرر للقوات الأمريكية نهاية الشهر الحالي".

وأشارت المصادر إلى أن "الاجتماع سيكون برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري".



ويتزامن عقد هذا الاجتماع مع التهديدات التي تطلقها فصائل شيعية مسلحة بضرب القوات الأمريكية بعد الساعة 12 ليلا من يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي، في حال لم تسحب واشنطن قواتها القتالية.



المصدر: RT