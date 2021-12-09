 
مباشر

المصريون يتداولون فيديو "الكرسي" للسيسي على نطاق واسع.. فيديو

أخبار العالم العربي

المصريون يتداولون فيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx61

أثار فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتباه عدد كبير من المواطنين في مصر حيث قام بجلب كرسي لفتاة من ذوى القدرات الخاصة.

إقرأ المزيد
"تحب أعملك إيه عايز مني إيه؟".. السيسي يلبي طلب أب مصري لـ3 أطفال (فيديو)

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من الفتاة خديجة ووالدتها بالتصوير معها، وفي أثناء الوقوف شاهد خديجة أنها غير قادرة على الوقوف ذهب مسرعًا و أحضر لها كرسي، ورفض أن يحمل الكرسي أحد أفراد الحرس، وقام الرئيس المصري بحمل الكرسي بنفسه.

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا