المصريون يتداولون فيديو "الكرسي" للسيسي على نطاق واسع.. فيديو

أثار فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتباه عدد كبير من المواطنين في مصر حيث قام بجلب كرسي لفتاة من ذوى القدرات الخاصة.

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وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من الفتاة خديجة ووالدتها بالتصوير معها، وفي أثناء الوقوف شاهد خديجة أنها غير قادرة على الوقوف ذهب مسرعًا و أحضر لها كرسي، ورفض أن يحمل الكرسي أحد أفراد الحرس، وقام الرئيس المصري بحمل الكرسي بنفسه.

المصدر: صدى البلد