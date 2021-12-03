"تحب أعملك إيه عايز مني إيه؟".. السيسي يلبي طلب أب مصري لـ3 أطفال (فيديو)

نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية فيديو لجولة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على سير أعمال وتطوير طريق القاهرة السويس، وتحدث مع المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم.

وقال أحد المواطنين للسيسي: "لو قولتلك على حاجة هتصدقني.. عندما كنت وزيرا للدفاع، كنت بعد أبكي بالدموع"، ورد الرئيس: "شغال إيه؟"، ليرد الرجل: "شغال ديليفري في صيدلية".

وسأل السيسي مجددا: "معاك كم طفل وبتدفع كم إيجار؟، فأجاب: "عندي 3 أطفال، وبدفع 600 جنيه إيجار".

فسأله السيسي: "تحب أعملك إيه، عايز مني أيه؟"، فرد الرجل: "نفسي مدفعش إيجار، ويبقى عندي شقة ومحل، أسيبه لإبني"، ليرد الرئيس "كل اللي نفسك فيه هنعمله إن شاء الله".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري