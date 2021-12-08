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موسكو تأمل بتشكيل أجهزة سلطة دائمة في ليبيا بنتيجة الانتخابات

أخبار العالم العربي

موسكو تأمل بتشكيل أجهزة سلطة دائمة في ليبيا بنتيجة الانتخابات
Sputnik VALERY SHARIFULIN
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف
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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف وفد اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5".

وجرى خلال اللقاء الذي شارك فيه ممثلو وزارة الدفاع الروسية تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا عشية الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر، حسب بيان للخارجية الروسية صدر الأربعاء.

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وقال البيان إن "الجانب الروسي أعرب عن أمله في أن يتم بنتيجة الانتخابات المقبلة في ليبيا تشكيل أجهزة سلطة دائمة تستطيع إتمام العمل على توحيد الهيئات الحكومية والأجهزة الأمنية في جميع أنحاء البلاد".

وجرى التأكيد على "الاستعداد المبدئي لدعم المواقف التوافقية للجنة العسكرية المشتركة أثناء حل المسائل العملية لضمان سحب كافة الجماعات المسلحة والتشكيلات العسكرية غير الليبية بشكل متزامن وتدريجي ومتزن".

المصدر: RT

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